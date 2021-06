O barulho dos cães a ladrar nos quintais das traseiras da rua Nova, no centro de Alcáçovas, Viana do Alentejo, foi o primeiro sinal de alerta. Faltava pouco para as 03h00. Mas só minutos depois, quando Maria Augusta Sim-Sim saiu de casa aos gritos e a sangrar é que os vizinhos se aperceberam da violência que tinha invadido a casa ao lado. A mulher, de 88 anos, e o marido, Gregório, de 87, tinham sido atacados por um grupo de encapuzados. A filha, Ana ...