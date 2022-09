Um jovem de 18 anos foi detido por ter matado o tio, de 36, com várias facadas. O crime ocorreu no Bairro da Estrada Militar, na Amadora, e o jovem foi preso no local pela PSP (aguardou mesmo a chegada dos agentes) e depois entregue à Polícia Judiciária.



O alerta para o crime foi dado pelas 00h35 de terça-feira.









