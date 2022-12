Um jovem, de 18 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentando matar um homem durante uma festa na noite de 25 de dezembro, em Beja.De acordo com o comunicado da PJ, o arguido recorreu a uma arma branca e desferiu "dois golpes no abdómen e no tórax da vítima". O suspeito abandonou depois o local por ter receio de represálias, mas acabou por contactar depois a GNR que passou o caso para a PJ.O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.