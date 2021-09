O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa deteve um jovem de 19 anos, na Ericeira, Mafra, por agressões e ameaças de morte à ex-namorada, de apenas 18, mãe do seu filho bebé.O suspeito foi apanhado terça-feira. O casal viveu junto 3 meses, no final da gestação do menino, hoje com 4 meses.A vítima queixou-se de agressões e ameaças de morte. O detido ficou com proibição de contactos e com vigilância eletrónica.