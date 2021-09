Joaquim Soares, 62 anos, assumiu aos juízes que matou a ex-mulher, Ana Mafalda Teles, de 42, com dois tiros, mas diz que não planeou o crime.“Naquele dia tinha muitas dores de cabeça e fui à farmácia. No caminho cruzei-me com ela e fui atrás dela para falarmos. Não sei o que me passou pela cabeça.