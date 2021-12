Um jovem, de 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter matado, com uma facada no tórax, um distribuidor de bens que foi atraído para uma falsa entrega, no concelho de Sintra. Um cúmplice também já foi apanhado.Os dois jovens, ambos com um extenso cadastro, foram presos por inspetores da secção de homicídios da PJ de Lisboa.