Um jovem de 19 anos foi detido por ser suspeito de violar uma mulher de 21 anos, no Funchal. Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, os factos ocorreram no início do mês de maio e a vítima e o agressor viviam em habitações próximas.



Depois da denúncia, foram recolhidas provas que culminaram na detenção do homem.