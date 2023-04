Jovem de 19 anos morre em despiste de carro na EN240 em Castelo Branco

Uma jovem de 19 anos morreu esta segunda-feira de madrugada na sequência do despiste de um veículo ligeiro, em Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

O alerta para o despiste na Estrada Nacional 240 (EN240), próximo de Escalos de Baixo, no concelho de Castelo Branco, ocorreu às 00h00.

O acidente envolveu um veículo ligeiro de passageiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa (CSEPCBB).

No local, estiveram sete operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a GNR com quatro militares e duas viaturas, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano.