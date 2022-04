Um jovem de 19 anos foi, na noite de quinta-feira, assaltado e agredido ao oferecer resistência a dois ladrões que usaram uma arma de fogo, com a qual partiram a cabeça à vítima, para levar um telemóvel avaliado em 150 euros, em Queluz, Sintra.





CM fonte policial, o crime ocorreu pelas 21h50. A PSP foi alertada por populares que socorreram a vítima a sangrar da cabeça. De acordo com o jovem, foi abordado por dois homens, de roupa escura e cara coberta com gorros passa-montanhas, que o ameaçaram com a arma de fogo para entregar o telemóvel.



O jovem resistiu aos assaltantes e foi agredido com uma coronhada no sobrolho, ficando a sangrar, e com pontapés. A vítima foi hospitalizada. A PJ de Lisboa investiga.