Jovem de 20 anos escapa à morte após colisão com comboio em Tavira

O automobilista, com cerca de 20 anos, atravessava a passagem de nível perto da Porta Nova, em Tavira, ao volante de uma viatura ligeira, quando a parte traseira do veículo foi apanhada pelo comboio regional que passava na altura. Apesar do forte impacto resultante do acidente, o condutor, de nacionalidade brasileira, escapou praticamente ileso, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Tavira e pelo INEM.Segundo oapurou junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado pelas 07h38. O jovem automobilista "passou a primeira cancela e já estava a atravessar a segunda quando o comboio lhe apanhou a parte de trás do carro", relataram ao, sob anonimato, fontes que estiveram no local e que não têm quaisquer dúvidas em afirmar que "o rapaz escapou à morte": "Se ele estivesse um metro ou dois mais atrás, na linha, tinha sido apanhado em cheio pelo comboio. Teria sido uma tragédia", frisaram ao. O carro, devido ao abalroamento ferroviário, sofreu danos bastante significativos.A PSP de Tavira foi alertada e tomou conta da ocorrência, procedendo agora a investigações no sentido do total esclarecimento do que se passou.O automobilista, que sofreu um grande susto, não chegou, contudo, a necessitar de receber tratamento hospitalar, tendo sido apenas assistido no local, informou a mesma fonte do CDOS.