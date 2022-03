Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada na madrugada desta quinta-feira, no Funchal, por volta da 1h da manhã, com uma navalha.A rapariga foi agredida por outra da mesma idade, causando ferimentos na zona do toráx, debaixo da axila.A discussão surgiu entre dois casais de namorados, provocando posteriormente esta agressão.A PSP e a Cruz Vermelha estiveram presentes no local.A vítima foi levada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e está neste momento livre de perigo.