Jovem de 21 anos detido por agredir dois polícias em Lisboa

A PSP deteve no passado domingo, em Lisboa, um jovem de 21 anos que empurrou um polícia e agrediu outro agente com um golpe na cara.Os operacionais da PSP estavam a responder a uma chamada de distúrbios familiares quando o suspeito fugiu do local. Quando o abordaram, o homem empurrou de forma violenta uma agente da polícia. Enquanto o outro polícia ia em seu auxilio foi agredido com um golpe na face. O suspeito foi detido pouco depois.Os dois polícias receberam tratamento hospitalar, não ficando, no entanto, incapacitados de desempenhar a sua atividade. O detido já foi notificado para comparecer em tribunal, para a aplicação das respetivas medidas de coação.