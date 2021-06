Jovem de 21 anos morre eletrocutado em Terras de Bouro

Um jovem de 21 anos morreu, ao que tudo indica, vítima de um choque de alta tensão, quando fazia a ligação elétrica num poste, em Pereiro, Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro. A vítima foi projetada para o solo e à chegada das equipas de socorro da Cruz Vermelha de Rio Caldo, já estava a ser sujeito a manobras de reanimação por parte de um colega de trabalho. Os socorristas iniciaram manobras, até à chegada da equipa da VMER de Braga, manobras que foram feitas durante uma hora e meia sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

Para o local da ocorrência foram mobilizados meios da GNR que aguardam ainda a chegada de inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho e da autorização do Ministério Público para o levantamento do cadáver.

A vítima era residente em Vilar da Veiga, onde aconteceu o acidente trágico.