Jovem de 21 anos preso por quase matar rival com taco de basebol na cabeça

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) dos Açores, por quase ter morto um homem, de 31, que atingiu na cabeça com um taco de basebol durante uma discussão.O crime ocorreu na manhã de domingo, nas Lajes, ilha das Flores. Esta sexta-feira, a vítima mantinha-se internada, em coma, no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.Fonte judicial disse aoque os dois homens já se conheciam.Após a ingestão de muito álcool durante uma festa de rua, os dois iniciaram uma discussão fútil. Foi então que ocorreu a agressão.O jovem deixou o taco de basebol no local e fugiu.Foi detido no dia seguinte e levado a tribunal, que o colocou em prisão domiciliária.