Foi no interior da escola que Nuno Ribeiro, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real. É suspeito de abusos sexuais de pelo menos três meninas de 12 e 13 anos no interior do estabelecimento de ensino, em Alfândega da Fé, mas a PJ defende que haverá mais casos e apela a que as vítimas se queixem.