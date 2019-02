Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 22 anos espancado na discoteca Urban Beach

Vítima diz ter sido agredida por cinco seguranças em Lisboa.

Por Miguel Curado e Ana Botto | 01:30

Um jovem de 22 anos acusa 5 seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, de o terem espancado numa zona privada daquele estabelecimento, onde alega ter estado sequestrado durante, pelo menos, 20 minutos.



Esta nova queixa de violência no Urban surge quando três ex-seguranças da discoteca estão em julgamento, no Campus de Justiça, em Lisboa, acusados do homicídio qualificado tentado de dois jovens.



Desta vez, os factos remontam à madrugada do último sábado. O queixoso conta que se deslocou à discoteca com seis amigos e que, a meio da madrugada, quando estava numa zona VIP, "reagiu ao sentir-se agarrado nas costas".



Admite ter empurrado um segurança e refere que a violência começou naquele preciso momento. O segurança imobilizou-o e, com a ajuda de mais quatro colegas, fez-lhe um mata-leão (golpe de jiu-jitsu), que o levou a desmaiar.



Arrastado para uma zona privada da discoteca, diz ter sido espancado durante cerca de 20 minutos, ficando sem o telemóvel.



A PSP foi chamada pela vítima e pelos amigos e pediu à gerência do Urban Beach as imagens da videovigilância.



PORMENORES

Urban repudia violência

Paulo Dâmaso, administrador do Grupo K (dono do Urban Beach), disse ao CM "repudiar qualquer violência", dizendo acreditar "que a videovigilância vai esclarecer".



Segurança fala em moto

Fonte da segurança do Urban diz que o queixoso afirmou ter caído de uma moto, versão que não consta do auto policial.



Três esfaqueados

Pouco depois desta agressão, numa ocorrência não relacionada, três jovens foram esfaqueados junto à mesma discoteca.