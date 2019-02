Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens esfaqueados na cara junto à discoteca Urban Beach em Lisboa

Dois agressores em fuga feriram gravemente três vítimas.

Por Miguel Curado | 06:00

Três jovens entre os 21 e os 23 anos foram este sábado esfaqueados na cara, abdómen e costas por outros dois, numa violenta rixa de madrugada, ocorrida num parque de estacionamento junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa.



A desordem entre o grupo de cinco intervenientes começou pouco depois das 06h00. Desconhecem-se os motivos, mas os jovens começaram por travar-se de razões, até que se agrediram mutuamente. Dois dos intervenientes, de 17 e 19 anos, levavam com eles facas, que usaram para ferir os três rivais.



Dois jovens, ambos de 21 anos, foram golpeados na cara, enquanto outro, de 23, sofreu ferimentos no abdómen e nas costas. A dupla de agressores fugiu do local dos crimes – terá usado uma viatura para escapar. São agora procurados pela Judiciária e pela PSP.



Quanto aos três feridos, foram assistidos por técnicos do INEM e bombeiros da corporação de Campo de Ourique. Todos foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier, onde ainda se encontravam à tarde.



Numa altura em que três ex-seguranças desta discoteca estão ser julgados no Campus de Justiça, em Lisboa, por homicídio qualificado tentado de dois homens, a 1 de novembro de 2017, Paulo Dâmaso, administrador do Grupo K (proprietário do Urban Beach), explicou ao CM que os distúrbios da madrugada de sábado nada tiveram que ver com a discoteca.



"Nem estiveram envolvidos seguranças, nem os intervenientes nos conflitos foram clientes da discoteca", referiu aquele responsável.