"Perdi vários dentes, visão e audição" recorda vítima de ataque no Urban Beach

Magnuson Brandão é um dos jovens espancados por três ex-seguranças da discoteca.

Por M.C. | 01:30

Magnuson Brandão, um dos jovens espancados por três ex-seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, em novembro de 2017, recordou esta terça-feira em tribunal as sequelas permanentes com que ficou.



Assistente no processo, juntamente com o outro agredido, André Reis, no julgamento de Pedro Inverno, David Jardim e João Ramalhete, o jovem disse ainda sentir muitas dores.



"Também tenho problemas na visão e audição e perdi vários dentes. Devido a uma fratura no maxilar, não consigo mastigar", resumiu.



Os três arguidos enfrentam acusações de homicídio qualificado na forma tentada e um pedido de indemnização de 100 mil euros.