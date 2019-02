Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens esfaqueados na cara junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa

Crime aconteceu às 06h00 deste sábado. Autoridades procuram dupla de atacantes.

Por Miguel Curado | 09:51

Três homens ficaram com ferimentos graves na sequência de um ataque com faca nas imediações da discoteca 'Urban Beach', em Lisboa, ao início da manhã deste sábado. Os jovens foram esfaqueados na cara.



De acordo com o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, os dois suspeitos da autoria deste crime fugiram de carro. Fonte da PSP revela que os dois terão entre 17 e 19 anos.



Os feridos foram transportados pela equipa do INEM para uma Unidade Hospitalar de Lisboa.



O alerta foi dado às 06h00. A PSP foi chamada ao local e está a investigar.



Lembre-se que a discoteca Urban Beach esteve fechada durante seis meses, após as graves agressões protagonizadas pelos seus porteiros a dois jovens, em novembro de 2017. Três homens estão a ser julgados por estes crimes, acusados de homicídio na forma tentada.