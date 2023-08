Jovem de 22 anos morre afogada no rio Guadiana em Mértola

Uma mulher de 22 anos, de nacionalidade estrangeira, morreu esta sexta-feira afogada no rio Guadiana, em Mértola, no distrito de Beja, depois de ter salvado uma amiga, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o desaparecimento de uma mulher, no local Azenhas do Guadiana, foi dado às 20h54.

A fonte da GNR precisou que o corpo foi encontrado cerca das 23h00.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o Comando Sub-Regional, 26 operacionais, apoiados por três embarcações e 11 veículos, dos bombeiros de Mértola, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.