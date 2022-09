Agressor e vítima eram apenas colegas de trabalho e não tinham qualquer outra relação entre si. Os dois eram funcionários de um hotel no distrito de Viseu. E foi num dos quartos da unidade hoteleira que o rapaz de 22 anos violou a colega, de 21.



Mais de dois meses depois do crime, foi detido pela PJ de Aveiro e presente a juiz no Tribunal de Viseu.









