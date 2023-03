Jovem de 23 anos detido por roubar mochila a adepto do Inter de Milão no Porto

Um jovem, de 23 anos, foi detido, pela PSP, na passada terça-feira, no Porto, junto ao estádio do Dragão, pela suspeita de ter furtado, pelo método de esticão, uma mochila a um adepto do Inter de Milão.O suspeito foi detido por uma equipa de 'Spotters' que se apercebeu do furto e perseguiu o jovem.O adepto italiano sofreu ferimentos ligeiros num olho e numa mão.A detenção foi concretizada na rua Clube dos Campeões no Porto.O suspeito, que mora em Famalicão, foi levado para uma esquadra local. Vai ser presente a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto pela suspeita do crime de furto. No final, serão decretadas as medidas de coação.