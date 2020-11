Uma jovem de 23 anos ficou ferida com gravidade este domingo enquanto assava uma chouriça em álcool na localidade de São Martinho, na Trofa.A vítima sofreu queimaduras de terceiro grau no braço, peito, cara, língua e vias respiratórias.Para o local foram destacados os bombeiros voluntários da Trofa e uma Vmer do hospital Pedro Hispano, de Matosinhos.A jovem foi depois transportada ao hospital de S. João, no Porto.