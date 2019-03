Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 24 anos morre em despiste em Monforte

Rodrigo, residente em Nisa, foi voluntário na corporação de Bombeiros.

Por H.R. | 01:30

Rodrigo Charrinho, de 24 anos, morreu este sábado de madrugada na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias onde seguia, no IP2, junto a Monforte.



O óbito foi declarado ainda no local.



O jovem, residente em Nisa, foi voluntário na corporação de Bombeiros de Nisa.



O alerta para o acidente foi dado às 05h50. Foram destacados para o local 14 operacionais, apoiados por sete viaturas dos Bombeiros de Monforte, da GNR e a VMER de Portalegre.



O corpo de Rodrigo Charrinho foi transportado para o Serviço de Medicina legal do hospital de Portalegre.