Cozinheira de 22 anos morre em derrocada na Madeira

Carina Marlene estava na cozinha a trabalhar quando foi atingida por pedras.

Por João Fernandes e Sara G. Carrilho | 09:48

Carina Marlene, cozinheira de 22 anos, estava este sábado a preparar refeições , em mais um dia de trabalho no restaurante Rocha Mar, na Calheta, ilha da Madeira, quando ocorreu uma derrocada fatal. Filha única, Carina morreu soterrada e esmagada. O restaurante fica situado ao fundo de uma escarpa, alvo de obras de consolidação, e as pedras rolaram até à cozinha, matando-a.



O alerta foi dado às 13h15. De imediato, meios dos bombeiros e da Proteção Civil foram acionados, mas já nada conseguiram fazer para salvar a jovem, que ficou debaixo das pedras que atingiram apenas na zona da cozinha, onde estava. "Estava eu, um casal de clientes e a Carina, no interior. Estávamos na sala, ela na cozinha, quando aconteceu. Depois da derrocada, chamámos por ela mas já não respondeu", contou a gerente Ana Gouveia.



"Ouvimos uma explosão, foi um grande estrondo, parecia que uma bilha de gás tinha rebentado. Só depois é que percebemos que eram pedras. Foi um grande susto", explicou a cliente ao CM. As obras de consolidação decorrem até ao final de março e levaram a encerrar todos os restaurantes da Marina da Calheta. Só o Rocha Mar ficou a funcionar, o que o dono do restaurante não compreende.



"Nada fizeram aqui. Há dias falei com o encarregado da obra e questionei-o se não iam estender as obras de consolidação da escarpa até à zona do restaurante. Ameacei que ia chamar jornalistas para verem isto, mas ninguém me disse nada, nem câmara, nem governo", disse o dono Manuel Barbosa.



Antes das máquinas acionadas para o acidente poderem trabalhar, foram feitas derrocadas controladas para garantir a segurança dos meios. A queda de pedras destruiu a casa do dono do restaurante e de outra família, que ficaram desalojados. O acidente será investigado.