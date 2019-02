Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que morreu na Madeira era cozinheira e filha única

Carina Marlene trabalhava no restaurante atingido pela derrocada.

16:40

Carina Marlene, de 23 anos, morreu este sábado soterrada após uma derrocada ter atingido um restaurante na Calheta, na ilha da Madeira, onde estava a trabalhar. A jovem era cozinheira no Rocha Mar desde que terminou o ensino secundário, avança o Jornal da Madeira.



A jovem era filha única e a mãe já chegou ao local para acompanhar as operações.



De acordo com a mesma publicação, Carina vivia com os pais na Ponta do Pargo, de onde era natural.



A derrocada aconteceu cerca das 13h15, e atingiu a área da cozinha.



O restaurante situa-se junta à marginal da Calheta, numa extremidade da escarpa onde decorrem obras de consolidação por um período de três meses, até ao final de março.