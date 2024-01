Alexandre Guerra, de 25 anos, admitiu na terça-feira, no Tribunal de Leiria, que estava a realizar o transporte das 30 mil doses de cocaína e haxixe com que foi apanhado pela GNR, em março de 2023, no concelho de Pombal.













Acusado pelo Ministério Público de um crime de tráfico de droga na forma agravada, o arguido confessou que adquiria a droga em Espanha, para depois proceder à entrega em Portugal.