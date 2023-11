Jovem de 25 anos cai de embarcação no canal de Mira em Aveiro

elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, bem como um tripulante da Estação Salva-vidas de Aveiro e elementos dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.



A Autoridade Marítima Nacional auxiliou, esta quinta-feira, um jovem de 25 anos que terá caído de uma embarcação de recreio, no canal de Mira, perto do porto de pesca costeira de Aveiro.O alerta foi dado cerca das 9h30, através de um popular, refere a Autoridade em comunicado. No local estiveram

A vítima, o único tripulante da embarcação, foi resgatada com recurso à mota de água da Estação Salva-vidas e a uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, tendo sido posteriormente transportada para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.