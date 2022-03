Rúben Raimundo, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo, em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria, após o carro em que seguia - e que era conduzido por um amigo - ter entrado em despiste. A viatura, descontrolada, colidiu com um poste de telecomunicações, que se partiu. Devido à violência do acidente, o jovem, que era membro da claque da União de Leiria, foi projetado para fora do automóvel.