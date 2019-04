Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de Matosinhos sujeito a pulseira eletrónica

Foram ainda apreendidos uma arma de fogo e o telemóvel do rapaz.

13:13

Um homem de 20 anos detido por alegada violência doméstica a uma jovem de 17 anos em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, ficou sujeito a pulseira eletrónica, anunciou esta sexta-feira a GNR.



Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR refere que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, "apurou que a vítima era agredida e injuriada de forma continuada, bem como era alvo de perseguições constantes", sendo que, "como forma de coação", o jovem chegou a atear "fogo à casa da mãe da vítima".



Na sequência de uma busca domiciliária, acrescenta a GNR, foram apreendidos uma arma de fogo e o telemóvel do jovem, "por haver suspeita deste conter imagens íntimas da vítima, utilizadas para coagir e obrigar a manter o relacionamento".



O detido foi presente a primeiro interrogatório na terça-feira, ficando proibido de contactar com a jovem e os seus familiares e terá que se apresentar uma vez por semana às autoridades, sendo controlado por pulseira eletrónica.