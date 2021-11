Jovem detido por pornografia de menores em Évora

Um homem de 21 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária de Évora por suspeita de vários crimes de pornografia de menores.O arguido frequentava diversos sites de partilha de imagens e vídeos de cariz pornográfico e teria armazenado, durante os últimos anos, inúmeros ficheiros de pornografia envolvendo crianças menores de 14 anos.Na sequência de uma busca domiciliária foram apreendidos vários dispostivos eletrónicos de armazenamento, com 8 terabytes de capacidade, com milhares de fotografias e vídeos pornográficos.A investigação teve ínicio após sinalização de um organismo internacional.O detido é desempregado, sem antecedentes criminais e reside no concelho de Évora. Será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.