Jovem detido por se masturbar em espaço reservado a crianças no Aeroporto de Lisboa

Um homem de 24 anos foi detido pela PSP por estar masturbar-se no interior de um espaço reservado a crianças no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O caso aconteceu a 5 de março.De acordo com um comunicado enviado pela PSP, o suspeito da prática do crime contra a honra foi advertido várias vezes para abandonar o local, uma vez que também apresentou um comportamento agressivo, tendo ficado "exaltado". Acabou mesmo por ofender os polícias que se encontravam no local.Durante a detenção, as autoridades encontraram vários objetos e pacotes de viagens selados que o suspeito tinha em sua posse. Também foram apreendidos um telemóvel furtado e uma trotinete para crianças que o arguido não soube justificar a proveniência, bem como comprovar a sua aquisição.O homem de nacionalidade estrangeira foi detido pela PSP e vai ser presente ao tribunal.