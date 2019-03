Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem do Seixal confessa homicídio à facada

Fumou quatro cigarros de haxixe e bebeu um quarto de litro de cerveja minutos antes de cometer o crime.

Por S.G. | 08:53

Fumou quatro cigarros de haxixe e bebeu um quarto de litro de cerveja minutos antes de voltar ao local onde avistara o rival e de esfaqueá-lo no pescoço, com uma faca de cozinha, num parque de estacionamento em Belverde, no Seixal, em maio de 2018.



Na primeira sessão de julgamento, no Tribunal de Almada, André Lopes, de 25 anos, confessou ter matado Jonathan Gutierrez, da mesma idade, mas negou ter tido a intenção de tirar-lhe a vida. "Nunca quis estragar a vida a ninguém. Só queria repeli-lo, assustá-lo e pensei tê-lo picado no braço", explicou ao coletivo de juízes.



Na audiência, o arguido contou que nunca superou o ataque de que foi vítima em 2009, quando Jonathan Gutierrez o agrediu com uma garrafa e um canivete – Gutierrez cumpriu 12 meses de pena suspensa -, e pediu ajuda psiquiátrica.



Confessou ainda estar arrependido. "Sinto-me bastante arrependido e culpado. Quero pedir ajuda ao tribunal, tenho pesadelos durante o dia e noite, preciso de ajuda médica", disse.