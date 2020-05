Jovem escapa a violador e pede ajuda aos vizinhos nua e ferida

Um homem de 45 anos, sem-abrigo, foi esta quinta-feira condenado, no Tribunal de Portimão, a sete anos de prisão pela violação de uma jovem, de 18, num prédio devoluto em Albufeira, em junho do ano passado. A vítima, que conseguiu escapar ao predador, saltou pelas varandas do edifício até à rua. Estava nua, ferida e a chorar quando pediu ajuda a populares.O tribunal deu como provados todos os factos da acusação, nomeadamente que a jovem foi forçada a cópula vaginal e oral. Apertou várias vezes o pescoço da vítima e fez o mesmo a um dos quatro cães que a jovem passeava na altura do ataque.O tribunal destacou a "humilhação, os pesadelos e as dores inimagináveis" que a vítima sofreu, frisando que teve de levar "18 pontos" devido aos ferimentos. Em julgamento, o arguido, que continua em preventiva, admitiu parte dos factos e disse estar sob "o efeito de álcool e haxixe".