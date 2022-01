João Portela sobreviveu este sábado com ferimentos graves a uma violenta colisão frontal com um camião, no IC3, em Penela, que matou o amigo, João Paulo Medina, de 28 anos. Foi a segunda vez em 10 anos que escapou a acidentes graves, fatais para amigos que seguiam no mesmo carro.Em dezembro de 2011 era ele, então com 18 anos, que conduzia o carro que seguia em contramão numa das vias de acesso à ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra, de que resultou a morte de um adolescente, de 16 anos, que o acompanhava.