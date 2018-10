Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem fuma haxixe e bebe antes de despiste fatal

BMW conduzido por Rui Alves caiu a uma ribanceira causando a morte a dois jovens, de 25 e 28 anos.

Por José Eduardo Cação | 01:30

"Estive numa festa de anos onde fumei haxixe com amigos. Fui até um bar onde bebi um copo de whisky. Depois, só me lembro de entrar na discoteca e mais nada". A confissão foi de Rui Alves, de 25 anos, que começou a ser julgado esta terça-feira, em Matosinhos, por homicídio negligente em acidente de viação e condução perigosa.



Conduzia o BMW que se despistou, na manhã de 6 de novembro de 2016, na EN105, em São Tiago da Carreira, Santo Tirso.



O carro, em que seguiam quatro colegas, bateu contra um muro, caiu a uma ribanceira e chocou contra uma árvore.



Ricardo Marinho, de 25 anos, e Bruno ‘Cilhas’, de 28, morreram.



Os cinco jovens tinham saído da discoteca Pedra do Couto, em Santo Tirso, e seguiram no carro do arguido.



"Não me lembro do que combinámos e não sei como eles foram parar ao meu carro, nem para onde eu ia a conduzir", contou Rui Alves perante o coletivo de juízes. O arguido pediu desculpa aos familiares das vítimas, que estiveram no tribunal.



Os outros ocupantes da viatura foram também ouvidos na sessão de ontem e afirmaram, igualmente, que não se recordam do despiste.



"Sei que nos encontrámos à saída da discoteca e não sei mais nada. Só que acordei no local do acidente", contou Tiago, amigo do arguido. Também José Pedro seguia no carro e diz não se recordar do que aconteceu.



"Sofri um traumatismo com o embate e fiquei em coma. Não me lembro de nada até uma semana antes do acidente", afirmou.