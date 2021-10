Um rapaz de 16 anos, residente nas Mercês e aluno do Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel, da Santa Casa, em Albarraque, Sintra, foi segunda-feira à tarde golpeado com um "objeto pontiagudo" num braço, tendo sido submetido a uma pequena cirurgia no Hospital Amadora-Sintra.O agressor, de 15 anos, residente no Cacém, foi identificado pela PSP. A vítima alega que nada fez que justifique o ataque, ocorrido já no exterior da escola.