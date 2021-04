Donos de mercearia na Reboleira esfaqueados ao travar ladrão

Um casal, dono de uma mercearia na Reboleira, Amadora, foi este sábado esfaqueado por um ladrão que surpreendeu a fazer um assalto.

O crime ocorreu pouco depois do meio-dia, na rua José Estêvão. Na presença de várias testemunhas, o ladrão, de 33 anos e referenciado por furtos e consumo de álcool, partiu à pedrada a montra do estabelecimento e invadiu o mesmo. Um dos donos chegou ao local no espaço de poucos segundos e deparou-se com o assaltante já na rua. Trazia uma bicicleta e várias garrafas de bebida. O comerciante tentou travar o ladrão e foi golpeado no pescoço, no peito e num braço. A mulher da vítima chegou a tempo de ver o assaltante a golpear o companheiro e tentou travar o ataque. Acabou, também ela, ferida numa perna.

Por essa altura já os bombeiros e a PSP tinham sido chamados. Uma patrulha fardada foi rápida a chegar, ainda a tempo de manietar e deter o ladrão. Por ordem do Ministério Público o homem ficou preso, para ser presente esta segunda-feira a tribunal. Poderá ser indiciado do crime de tentativa de homicídio. O casal foi assistido no Hospital Amadora-Sintra, com ferimentos considerados ligeiros.