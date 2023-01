Um jovem, de 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado, por motivo fútil, vários incêndios em viaturas com recurso a combustível, na cidade de Mirandela e em outras duas freguesias do concelho, na madrugada de quatro de janeiro.









Além dos crimes de incêndio, o suspeito está indiciado pelo crime de homicídio tentado, visto que quando ateou fogo a um camião, o condutor deste estava no seu interior “a dormir” e, caso não se tivesse apercebido das chamas, poderia não ter sobrevivido.

Os veículos encontravam-se todos estacionados na via pública, junto de edifícios, e ficaram totalmente destruídos. Além dos carros queimados e de parte de um camião, o jovem também destruiu três contentores de lixo. Segundo a PJ, os incêndios provocaram "a destruição, parcial e/ou completa, dos veículos, com prejuízos muito avultados". O suspeito foi presente a um juiz do Tribunal de Mirandela.