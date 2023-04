Uma mulher, com cerca de 25 anos, morreu na noite desta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota, em Vagos. No mesmo acidente, um homem, com cerca de 28 anos, ficou gravemente ferido. Os dois têm nacionalidade italiana e seguiam na mota.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário na rua Dom António dos Santos (EN109), no lugar da Quintã. O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação.A GNR está no local.