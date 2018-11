Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem julgado por violar prima de 15 anos

Homem de 21 anos começou a responder no Tribunal de Santarém por um crime de violação agravada.

Por João Nuno Pepino | 08:40

Um jovem de 21 anos começou esta terça-feira a responder no Tribunal de Santarém por um crime de violação agravada, cometido sobre uma prima que tinha 15 anos.



O arguido está ainda acusado de mais um crime de importunação sexual e dois de coação sexual, pelos seus avanços contra a vítima e uma outra prima, também da mesma idade.



O jovem e as duas menores viviam na mesma casa numa freguesia do Cartaxo porque a sua mãe era a tutora das vítimas, segundo o despacho de acusação, a que o CM acedeu.