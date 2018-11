Predador sai da cadeia e volta a raptar e violar

Repetiu crime de há sete anos: atacou jovem de 19 anos num estacionamento de Sintra e obrigou-a a pagar a conta de motel.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:00

Saído há poucas semanas da cadeia, onde cumpriu pena por um crime exatamente igual cometido há sete anos, o desempregado de 36 anos raptou uma jovem de 19 anos junto à estação da CP da Portela de Sintra, roubou-a, vendou-lhe os olhos e levou-a para um motel, onde a violou. Obrigou a vítima a pagar o quarto e abandonou-a na rua.

Segundo apurou o CM, o crime, cometido ao início da tarde do dia 6, foi resolvido precisamente porque os investigadores da Judiciária de Lisboa ainda se recordavam do caso antigo. Também a descrição que a vítima fez do agressor batia certo. O homem foi localizado, detido, e está em prisão preventiva.

O ataque, que o CM noticiou no dia 8, ocorreu assim que a vítima estacionou o carro. O cadastrado apontou-lhe uma pistola e obrigou-a a voltar à viatura. Roubou-lhe o cartão de crédito e forçou-a a revelar o código. Levantou todo o dinheiro que estava na conta.

O terror agravou-se quando o homem vendou os olhos da vítima, sempre com ameaça de pistola, e conduziu o carro da mesma até um motel existente na zona. Aproveitando a discrição com que se faz a entrada nesses estabelecimentos, conseguiu aceder diretamente ao quarto sem que ninguém reparasse que na viatura seguia uma mulher raptada. No interior, consumou a violação, explica a PJ, "num ambiente de elevada intimidação e violência".

A vítima de 19 anos foi depois abandonada, ao início da noite, junto à estação da CP de Algueirão, não muito longe - cerca de dois quilómetros do local onde foi inicialmente raptada.



PORMENORES

Alerta via 112

Foi uma chamada para o 112, feita por uma pessoa a quem a jovem vítima pediu ajuda, em Algueirão, a alertar a GNR para o crime. A PJ de Lisboa foi depois acionada para avançar com a investigação.



Levada a hospital

Traumatizada com o crime sexual, a vítima foi depois transportada até uma unidade hospitalar, onde acabou por receber assistência e ser sujeita a exames que possam provar os abusos sexuais.



Horas de terror

A vítima esteve raptada entre as 14h00 e as 20h00. Foram seis horas de terror, em que foi agredida, assaltada e violada pelo cadastrado, que já regressou a um estabelecimento prisional.