Mulher violada por amigo das redes sociais

Suspeito levou vítima a jantar e violou-a num descampado.

Por J.T. | 06:00

O relacionamento entre a mulher, de 54 anos, residente em Coimbra, e o homem, de 47, da mesma cidade, tinha começado há alguns meses através da rede social Facebook. No segundo encontro, ele violou-a e foi agora detido pelos inspetores da Polícia Judiciária do Centro.



O arguido, serralheiro civil, usava as redes sociais para conhecer mulheres para relacionamentos sexuais. Quando se encontrou pela primeira vez com a vítima terá manifestado interesse em manter relações sexuais com ela.



Nesse primeiro encontro, em casa da mulher, ela recusou e o suspeito afastou-se. Meses mais tarde voltou a contactá-la e marcaram um segundo encontro, novamente em casa da vítima.



Foram jantar fora e, no regresso, o suspeito parou o carro num descampado, arrastou-a para o exterior e violou-a. O homem já foi condenado a 4 anos de prisão por violência doméstica. Está agora proibido de contactar a vítima e com apresentações.