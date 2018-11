Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa da filha e é detido pela Judiciária em Palmela

A família brasileiramudou-se para Portugal no ano passado mas a criança mais velha, 14 anos, trouxe um segredo terrível.

Por J.T. | 09:35

A família brasileira – casal e duas filhas – mudou-se para Portugal no ano passado, instalou-se no Pinhal Novo, Palmela, mas a criança mais velha, 14 anos, trouxe um segredo terrível. Era violada pelo pai desde 2015, crimes que continuaram em Portugal. O homem, 34 anos, foi detido pela PJ e já está em prisão preventiva.



A vítima, abusada no mesmo quarto da irmã, de 9 anos, contou os abusos na escola às 14h00 de quarta-feira. A GNR foi chamada e depois a PJ. O abusador foi detido às 21h00.