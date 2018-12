Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ladrão desfaz arma em fuga de assalto

Homem envolveu-se numa luta com o dono do café, em Queluz.

Por João Tavares | 11:21

Vestindo roupa escura e carregando uma mochila, o jovem entrou na pastelaria e seguiu de imediato para a casa de banho, em Queluz, Sintra.



Saiu de caçadeira de canos serrados em punho, tentou logo assaltar um cliente, sem sucesso, e envolveu-se numa luta com o dono do café.



Na fuga, parte da arma partiu-se e caiu ao chão. O assaltante levou apenas os canos.



No crime de quinta-feira pelas 19h30, o cliente atacado pelo jovem com cerca de 20 anos pensou tratar-se de uma brincadeira, pelo que virou costas.



Depois o ladrão virou-se para o dono mas também correu mal.



É agora procurado pela PJ.