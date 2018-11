Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares travam gangue que assaltava máquinas de tabaco

Megaoperação da GNR de Vila Nova de Gaia contra roubos. Cerca de 50 buscas.

Por Aureliana Gomes | 08:52

A GNR colocou no terreno uma megaoperação que incluiu dezenas de buscas, a maioria na zona do Grande Porto, no âmbito do combate a assaltos a máquinas de tabaco - em cafés e pastelarias -, mas também outros roubos, como por exemplo a ourivesarias. A ação policial ainda decorria durante a noite desta terça-feira.



Ao que o CM apurou, a intervenção foi liderada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vila Nova de Gaia, que contou com o apoio de várias valências da mesma força de autoridade e acompanhamento próximo da parte da Judiciária.



Foram cerca de 50 as buscas feitas durante o dia de ontem, com detenções de suspeitos de furtos e roubos – serão responsáveis por ataques a máquinas de tabaco, pelo menos, em Freamunde (Paços de Ferreira) e Felgueiras, embora o mesmo grupo de ladrões esteja também ligado a outro tipo de crimes, incluído alvos como ourivesarias.



Os militares apreenderam diverso material relacionado com a atividade ilícita, bens esses que deverão ser hoje apresentados pela GNR. Ontem à noite, a operação ainda se mantinha no terreno.



Polícia Judiciária atenta

Entre os suspeitos alvo de buscas por parte da GNR estão assaltantes que são também investigados pela Polícia Judiciária do Porto. Até porque em causa estão roubos com recurso a arma de fogo, como a uma ourivesaria em Ponte de Lima.



Assaltos intermináveis

Os ataques a máquinas de tabaco – geralmente em assaltos feitos durante a noite a cafés e pastelarias – têm ocorrido de forma ininterrupta na zona Norte do País, com principal incidência nos distritos do Porto, de Braga e de Aveiro.