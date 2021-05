Uma ucraniana de 26 anos morreu na sexta-feira depois de se ter afogado numa piscina quando participava numa festa numa moradia na avenida da República, no Estoril, Cascais. O alerta foi dado pelas 18h20.



A vítima ainda foi socorrida pelos bombeiros e INEM, mas não resistiu e acabou por morrer já no hospital de São José. À PSP, os outros oito participantes no convívio disseram que encontraram a amiga a boiar depois de esta se ter isolado do grupo. O caso foi entregue à PJ.

