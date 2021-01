Mulher morre atropelada por carro na noite de ano novo

Uma mulher de 60 anos morreu esta sexta-feira após ter sido colhida por um carro, no centro de Castelo Branco.



O alerta foi dado pelas 00h20, num período em que vigorava o recolher obrigatório. Ao que o CM apurou, o atropelamento aconteceu na rua Tomás Mendes da Silva Pinto. De imediato, os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco deslocaram-se ao local e encontraram em vítima em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi removido para o gabinete médico-legal. A PSP tomou conta do caso e está agora a investigar.



