Homem morre após despiste de carro em Vouzela

Um homem de 75 anos seguia sozinho de carro quando, na madrugada desta terça-feira, a viatura se despistou e capotou, junto à localidade de Paços de Vilharigues, em Vouzela.Não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. O alerta foi dado pelas 00h15.Quando os Bombeiros Voluntários de Vouzela chegaram ao local encontraram a vítima encarcerada e em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras, mas o homem acabou por não resistir.O corpo foi depois removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu para ser realizada autópsia.A GNR está a investigar as causas do acidente, que pode ter tido origem numa indisposição repentina.