Tacho ao lume provoca incêndio e mata mulher de 80 anos

Uma mulher, com 80 anos, morreu na manhã de ontem na sequência de um incêndio que deflagrou a partir de um tacho que estava ao lume na cozinha da habitação, em Antas, no concelho de Penalva do Castelo.Três pessoas que também estavam na casa sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no Hospital de Viseu.O alerta foi dado pelas 11h00. Os Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo foram chamados para uma situação de intoxicação, mas quando chegaram ao local aperceberam-se que se tratava de um incêndio.Na cozinha, encontraram a idosa em paragem cardiorrespiratória. A mulher estaria a cozinhar, uma vez que os bombeiros encontraram apenas um tacho ao lume, que estava destruído pelo fogo.Segundo fonte da Proteção Civil, o tacho foi o único objeto que ardeu. Não se sabe se, ao ser consumido pelo fogo, terá libertado alguma substância que intoxicou a idosa.Certo é que, quando os bombeiros chegaram, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória e apesar das várias manobras não foi possível reverter a situação.O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER de Viseu. O corpo foi depois removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu para ser realizada a autópsia, essencial para se perceber a causa da morte.Na sequência do incêndio, três familiares que estavam na casa sofreram ferimentos. "Inalaram fumo e sofreram ferimentos ligeiros. Foram encaminhados ao hospital por precaução", adiantou a mesma fonte.